ФАН обновил классификатор средств массовой информации

«Федеральное агентство новостей» после анализа освещения последних событий в России подготовило обновленную версию классификатора СМИ.

Количество россиян, для которых интернет-СМИ стали основным источником данных, постоянно растет. Как следствие, увеличивается риск попасть на издания, очерняющие Россию и оскорбляющие читателя. У каждого человека есть право самому выбирать источник информации, а ФАН хочет уберечь пользователя от антироссийских рупоров Запада, их вранья и оскорблений.

Редакция детально ознакомилась с материалами главных отечественных и региональных изданий. Так, в категорию «Антироссийские» попали ресурсы, которые открыто занимают антигосударственную позицию. Это, кстати, хорошо показали статьи, освещающие массовые беспорядки в Москве. Таких западных пропагандистов отличало представление событий со стороны оппозиции и отсутствие, либо крайне узкое и искаженное представление позиции правительства.

Большая часть региональных ИА, а также крупные федеральные ресурсы стали частью «Общественно-политических». В категории «Государственные» и «Патриотические» отнесли те СМИ, что подавали информацию, основываясь на официальных данных ведомств, заявлениях и статистике.

Незаконные митинги буквально разделили прессу на два лагеря. Первый пытался выяснить причины такого поведения оппозиции, призывали россиян не нарушать закон, отмечали качественную работу государственного аппарата в борьбе за безопасность граждан. Второй же только подбивал на преступления, строил из либералов «жертв режима» и тиражировал фейки о силовиках-«нацистах».

«Федеральное агентство новостей» планирует также добавить в классификатор раздел, посвященный СМИ Украины. Напомним, что в государстве насильно украинизируют информационное поле. Однако у телевидения, радио и печатных изданий пока есть возможность изъясняться на русском языке, так как большинство населения все же русскоговорящее. В инфосреде страны не мало антироссийской пропаганды, поэтому ФАН тщательно в нем разберется и классифицирует.