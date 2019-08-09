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11:11   9 Августа 2019
Россия

Стандарт школьной формы появится в России в 2020 году

Стандарт школьной формы появится в России в 2020 году

Предварительный национальный стандарт на школьную форму утвердят в будущем году, сообщили «Известия» со ссылкой на главу министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова 9 августа.

Министр объяснил, что документ будет содержать параметры воздухопроницаемости и способности впитывать влагу тканей, использованных при пошиве одежды. Кроме этого, в нем будут прописаны требования к прочности и стойкости материалов. Стандарт учтет устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменения размера после стирки.

Нововведение, как отмечается, позволит избежать так называемого «эффекта скафандра». Мантуров заметил, что даже полушерстяные ткани не могут сделать форму безопаснее, если в ней есть синтетическая подкладка, которая малоприменима для ежедневной носки.

Стандарт школьной формы появится в России в 2020 году

Данные подтвердили в пресс-службе Росстандарта. Издание отметило, что разработкой предварительного национального стандарта занимается Роскачество.

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Автор: Анна Манц
#минпромторг #мантуров #стандарт #школьная форма

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