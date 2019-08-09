Стандарт школьной формы появится в России в 2020 году

Предварительный национальный стандарт на школьную форму утвердят в будущем году, сообщили «Известия» со ссылкой на главу министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова 9 августа.

Министр объяснил, что документ будет содержать параметры воздухопроницаемости и способности впитывать влагу тканей, использованных при пошиве одежды. Кроме этого, в нем будут прописаны требования к прочности и стойкости материалов. Стандарт учтет устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменения размера после стирки.

Нововведение, как отмечается, позволит избежать так называемого «эффекта скафандра». Мантуров заметил, что даже полушерстяные ткани не могут сделать форму безопаснее, если в ней есть синтетическая подкладка, которая малоприменима для ежедневной носки.

Данные подтвердили в пресс-службе Росстандарта. Издание отметило, что разработкой предварительного национального стандарта занимается Роскачество.