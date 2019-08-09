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9:26   9 Августа 2019
Россия

Россиянки чаще всего рожают первенца в 26 лет

Россиянки чаще всего рожают первенца в 26 лет

Большинство россиянок в минувшем году рожали первого ребенка в 26 лет. Вторые роды, как правило, происходят в 30 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, третьего ребенка российские жительницы чаще всего рожают в 31 год. Четвертого — в 33 года, пятого и последующих детей планируют уже после 34 лет.

Отмечается, что на протяжении 15 лет средний возраст рождения первого ребенка значительно увеличился. Россиянки все чаще выбирают получение образования и развитие карьеры. Организация прогнозирует повышение среднего возраста деторождения.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #деторождение #первенец

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