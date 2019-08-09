Непогода стала причиной смерти украинца

Ухудшение погодных условий произошло на Украине в ночь на пятницу, рассказали в пресс-службе украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 9 августа.

Гроза, дождь и сильные порывы ветра обесточили свыше 200 населенных пунктов в шести областях.

«А именно: Сумская — 95, Киевская — 38, Черкасская — 26, Черниговская — 22 Житомирская — 21 и Кировоградская — три», — уточнили в пресс-службе.

В Ровенской области из-за ветра оборвалась линия электропередач. От поражения током погиб человек, а также пострадал ребенок. Он находится в больнице.

В селе Голодьки Киевской области ветер повредил кровлю школы и десяти частных домов. Бригады Облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.