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9:09   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Экс-главу аппарата Атамбаева поместили под стражу

Экс-главу аппарата Атамбаева поместили под стражу

Киргизские правоохранители арестовали бывшего главу президентского аппарата Фарида Ниязова, рассказала советник экс-лидера республики Кундуз Жолдубаева в комментарии РИА Новости 9 августа.

«Его [Ниязова] задержали на 48 часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше», — уточнила она.

Напомним, что арестованный руководил администрацией бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева до 2017 года. Помимо этого, Ниязов возглавлял избирательный штаб действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

Экс-главу аппарата Атамбаева поместили под стражу

В пресс-службе республиканского министерства внутренних дел рассказали, что в ходе беспорядков в Бишкеке было задержано порядка 40 сторонников экс-главы. На данный момент стражи порядка выявляют зачинщиков митингов.

В ночь на 9 августа в Бишкеке прошли беспорядки численностью около полутора тысяч человек. Протестующие поджигали мусорные баки, били витрины магазинов и ломали камеры. В ведомстве отметили, что случаев мародерства не было зарегистрировано.

Экс-главу аппарата Атамбаева поместили под стражу

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. В отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. По его мнению, все обвинения носят политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. При попытке задержать обвиненного в коррупции началась перестрелка, инициаторами которой выступили сторонники Атамбаева. Они также взяли в заложники шестерых бойцов спецназа.

8 августа столкновение возобновилось, в следствии чего число пострадавших выросло до 98 человек. За день до этого погиб один спецназовец. Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров, его поместили в СИЗО.

Экс-главу аппарата Атамбаева поместили под стражу

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Автор: Анна Манц
#арест #киргизия #беспорядки #атамбаев

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