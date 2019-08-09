Рейсы до Уфы перенаправляют в соседние авиаузлы из-за тумана

Самолеты, летевшие в Уфу, вынуждены сесть в соседних городах из-за погодных условий, сообщили в международном аэропорту «Уфа» в комментарии РИА Новости 9 августа.

Туман не позволил приземлиться четырем рейсам из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула. Это касается авиакомпаний «Северный ветер», «Нордавиа», «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». Лайнеры перенаправили на запасные аэродромы в Екатеринбурге и Казани.

Помимо этого, из-за ограниченной видимости задержан на час и 35 минут рейс до Ноябрьска, который выполняет авиакомпания «Ямал».