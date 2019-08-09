Облака и кратковременные дожди накроют Москву 9 августа

Температура воздуха в Москве в пятницу, 9 августа, прогреется до 17–19 градусов, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в комментарии РИА Новости. В то же время, по области показатель будет в пределе 15–22 миллиметров ртутного столба.

Погода предстоит облачная с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. К вечеру давление повысится до 736 миллиметров ртутного столба.

«Ветер западный 7–12 метров в секунду, однако порывы его могут достигать 17–22 метра в секунду», — добавил собеседник.

За минувшие сутки в столице выпало десять миллиметров осадков, что равно примерно 13 процентам от месячной нормы, отметил Синенков. Самые сильные дожди наблюдались на севере Подмосковья.