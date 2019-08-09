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8:21   9 Августа 2019
Весь мир

Гости «АрМи-2019» в Китае могут попробовать силы в стрельбе из ПЗРК на симуляторах

Гости «АрМи-2019» в Китае могут попробовать силы в стрельбе из ПЗРК на симуляторах

Конкурс «Мастер-оружейник» проходит в китайской Корле в рамках Армейских международных игр, рассказали в пресс-центре мероприятия 9 августа.

На площадке организовали большую экспозицию вооружений и военной техники. В частности, здесь представлены образцы ракетного, артиллерийского и стрелкового оружия, а также средств ближнего боя.

В крытом павильоне расположили виртуальный стрелковый тир, где посетители могут пострелять из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) и попробовать себя в управлении боевых машин пехоты. Стоит отметить, что имитаторы находятся на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Военные республики с их помощью проходят обучение.

Гости «АрМи-2019» в Китае могут попробовать силы в стрельбе из ПЗРК на симуляторах

Пятые Армейские игры проходят с 3 по 17 августа. Начало события объявлял глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу. В Китае проходят четыре конкурса: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Суворовский натиск» и «Чистое небо». 24 команды состязаются на тренировочной базе Корла в Синьцзянском военном округе.

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Автор: Анна Манц
#китай #пзрк #бмп #арми-2019

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