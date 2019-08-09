Обыск прошел в квартире провокатора, участвовавшего в незаконном митинге в Москве

Правоохранители пришли с обысками к еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках - Айдару Губайдулину. Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее telegram-канал MASH распространил видео, на котором Губайдулин, вероятно, в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля бросил в росгвардейцев бутылку, а также достал газовый баллончик.

Информацию о обысках также подтверждает telegram-канал ОВД-Инфо.

На данный момент почти все организаторы акции, прошедшей 27 июля, оказались задержаны. От ответственности удалось уйти Любови Соболь, которой было отказано в регистрации из-за того, что в списках значились умершие и несуществующие граждане, а также люди без московской регистрации.

Несмотря на то, что юристке удалось прикрыться наличием ребенка, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Суд также оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей.

Ранее ФАН со ссылкой на источники сообщил, что волонтер штаба Соболь Сергей Фомин, который «заводил» толпу во время незаконной акции, а после сбежал, прикрывшись чужим младенцем, стал подозреваемым по делу о массовых беспорядках.