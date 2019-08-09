Правоохранители провели обыски в красноярском управлении по борьбе с коррупцией МВД

В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского главка МВД прошли обыски. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Местная телекомпания ТВК, ссылаясь на источники, пишет, что задержан заместитель главы отдельа Евгений Мотин.

По информации СМИ, высокопоставленных полицейских подозревают в получении взятки мошенничестве.

В ФСБ и МВД ситуацию пока не комментируют.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что обыски проводились ФСБ вместе с сотрудниками управления собственной безопасности регионального МВД. Собеседник агентства сообщил, что прошедшие мероприятия являются «обычной плановой чисткой» от недобросовестных сотрудников органов.