Правоохранители провели обыски в красноярском управлении по борьбе с коррупцией МВД
В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского главка МВД прошли обыски. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Местная телекомпания ТВК, ссылаясь на источники, пишет, что задержан заместитель главы отдельа Евгений Мотин.
По информации СМИ, высокопоставленных полицейских подозревают в получении взятки мошенничестве.
В ФСБ и МВД ситуацию пока не комментируют.
В свою очередь источник ТАСС сообщил, что обыски проводились ФСБ вместе с сотрудниками управления собственной безопасности регионального МВД. Собеседник агентства сообщил, что прошедшие мероприятия являются «обычной плановой чисткой» от недобросовестных сотрудников органов.