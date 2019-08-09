Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Бывшего президента Киргии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в Госкомитете Нацбезопасности выездное заседание. В ходе него была избрана мера пресечения.

Адвокат сообщил, что Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президент Киргизии сдался силовикам в четверг. После продолжительных переговоров его в сопровождении двух советников привезли в Бишкек. Сначала он был в МВД, затем его отправили в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду, спецслужбы предприняли первую операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции. В четверг столкновения сторонников и силовиков продолжились. В результате погиб один человек, пострадали 98.