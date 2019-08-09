Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

 Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников
Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

 Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма

Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма
Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

 Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020
Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

 Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников
Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

 Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма

Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма
Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

 Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020
7:14   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Бывшего президента Киргии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в Госкомитете Нацбезопасности выездное заседание. В ходе него была избрана мера пресечения.

Адвокат сообщил, что Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президент Киргизии сдался силовикам в четверг. После продолжительных переговоров его в сопровождении двух советников привезли в Бишкек. Сначала он был в МВД, затем его отправили в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду, спецслужбы предприняли первую операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции. В четверг столкновения сторонников и силовиков продолжились. В результате погиб один человек, пострадали 98.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#киргизия #атамбаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...