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7:04   9 Августа 2019
Весь мир

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Глава республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнелл отказался от предложения демократов прервать каникулы для обсуждения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

В эфире радиостанции WHAS он заявил, что после каникул будут проведены двухпартийные прения, в ходе которых стороны «договорятся и что-то примут». Он заявил, что хотел бы выработать закон, а не наблюдать «политическую пикировку».

Также Макконнелл заявил, что предметом обсуждения также станет возможный запрет или ограничения на распространение штурмового оружия, поскольку именно винтовки данного типа регулярно фигурируют в качестве орудия совершения массовых расстрелов.

Накануне спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту с просьбой отозвать из летних каникул верхнюю палату.  Она предложила рассмотреть законопроекты об ужесточении контроля над оружием, которые были приняты нижней палатой еще в феврале. С этой же просьбой выступили градоначальники 214 американских городов.

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Автор: Олег Королев
#сенат сша

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