Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Глава республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнелл отказался от предложения демократов прервать каникулы для обсуждения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

В эфире радиостанции WHAS он заявил, что после каникул будут проведены двухпартийные прения, в ходе которых стороны «договорятся и что-то примут». Он заявил, что хотел бы выработать закон, а не наблюдать «политическую пикировку».

Также Макконнелл заявил, что предметом обсуждения также станет возможный запрет или ограничения на распространение штурмового оружия, поскольку именно винтовки данного типа регулярно фигурируют в качестве орудия совершения массовых расстрелов.

Накануне спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту с просьбой отозвать из летних каникул верхнюю палату. Она предложила рассмотреть законопроекты об ужесточении контроля над оружием, которые были приняты нижней палатой еще в феврале. С этой же просьбой выступили градоначальники 214 американских городов.