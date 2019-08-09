Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Оспариваемые японской стороной четыре российских южнокурильских острова попали на карту Японии на официальном сайте Олимпиады - 2020.

В разделе маршрута олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к японской префектуре Хоккайдо. Так, если нажать на один из российских островов, то открывается раздел с маршрутом олимпийского огня на Хоккайдо.

14 ноября минувшего года в Сингапуре прошла встреча лидеров РФ и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились об ускорении переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа следующего года.

Ранее МИД РФ вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов.