Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

 Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников
Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

 Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма

Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма
Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

 Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020
Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

 Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников
Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО

 Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма

Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма
Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

Лидер большинства не отзовет сенат США из каникул ради принятия закона об оружии

 Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020
6:29   9 Августа 2019
Весь мир

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Южные Курилы оказались на карте Японии на сайте Олимпиады-2020

Оспариваемые японской стороной четыре российских южнокурильских острова попали на карту Японии на официальном сайте Олимпиады - 2020.

В разделе маршрута олимпийского огня российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к японской префектуре Хоккайдо. Так, если нажать на один из российских островов, то открывается раздел с маршрутом олимпийского огня на Хоккайдо.

14 ноября минувшего года в Сингапуре прошла встреча лидеров РФ и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились об ускорении переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа следующего года.

Ранее МИД РФ вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#япония #южные курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...