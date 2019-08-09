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6:03   9 Августа 2019
Россия

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

Авиалесоохрана заявила о ликвидации 43 лесных пожаров за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в России потушены пожары на площади 3291 гектар, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Ранее днем ведомство сообщало ликвидации а сутки 27 лесных пожаров общей площадью 12 667 гектаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб, за восьмое августа ликвидировано 43 лесных пожара. На 00:00 мск пятницы на территории РФ действовало 196 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 197 652 гектара. Это на 18 473 гектара больше, чем сутки назад.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области - 126 632 гектара. Также работы по активному тушению проводились в Красноярском крае: там тушили 86 пожаров, площадь которых составляет 64 453 гектара.

Режим ЧС объявлен в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае. Ведется активное тушение пожаров.

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Автор: Олег Королев
#россия #лесные пожары

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