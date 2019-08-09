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5:37   9 Августа 2019
Весь мир

Польша испугалась сближения ЕС с Россией

Польша испугалась сближения ЕС с Россией

Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

По словам дипломата, некоторые главы государств не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения. При это он отметил, что если это так, то их политика «недальновидна».

Пшидач заявил, что потепление в отношениях с Россией может дать сигнал Москве, чтобы со временем Европа «позволит ей уйти от ответа за воссоединение с Крымом». Представитель МИД Польши заявил, что это создает «опасный прецедент».

Также Пшидач заявил, что против РФ принимали меры, чтобы «отоговорить от агрессивной политики» в Восточной Европе, однако Россия не отступила.

Отношения России и стран Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Россия и ЕС ввели ограничительные меры против друг друга.

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Автор: Олег Королев
#россия #ес #польша

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