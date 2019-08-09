Избранный депутат Рады рассказал о заявил о «войне с Россией» из-за Крыма

Россия по вопросу Крымского полуострова «выступает воюющей стороной», заявил избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин.

В эфире местного телеканала политолог заявил, что Украина никогда не поднимала вопрос в Генассамблеи ООН о признании России агрессором в ситуации с Крымом. Он отметил, что на территории полуострова очевидно находятся российские войска, висят российские флаги, а также территория официально включена в состав РФ.

Также Волошин заявил, что неоднократно читал отчеты украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу, что честных оснований утверждать, что Россия выступает в роли воюющей стороны в Донбассе, нет.

Ранее Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины. По его словам, жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе».

Крым стал частью РФ в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали присоединение к России.