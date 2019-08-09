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 Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
4:48   9 Августа 2019
Весь мир

Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

Перуанские власти из-за угроз местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в составе которой находятся российские ученые. Об этом сообщает агентство Andina.

На самой высокой точке Перу, высотой 6757 метра, работали восемь ученых - граждане США, Мексики и России.

Глава местной полиции Хавьер Петит сообщил, что исследователей вывезли с территории годы по причинам безопасности. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность. Эвакуация прошла в понедельник.

Местные жители стали угрожать ученым расправой после того, как появились слухи о том, что исследователи якобы связаны с подготовкой добычи руды на Уаскаране. Полиция заявила о безосновательности данной версии, отметив, что ученые собирали данные о климатическом феномене Эль-Ниньо.

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Автор: Олег Королев
#ученые #перу

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