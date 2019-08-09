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4:03   9 Августа 2019
Весь мир

Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила американского президента Дональда Трампа отозвать верхнюю палату из летних каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Документ был принят нижней палатой еще в феврале. С открытым письмом за отзыв верхней палаты из каникулы выступили мэры 214 американских городов после того, как за выходные в США произошли два инцидента со стрельбой, приведшей к многочисленным жертвам.

Житель Техаса убил 22 человек в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, расположенном неподалеку от границы в с Мексикой. Ранения получили более 20 человек. Аналогичный инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне - в результате погибли десять человек, более тридцати пострадали.

NBC News отмечает, что лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл не отреагировал на призыв Пелоси.

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Автор: Олег Королев
#трамп #сенат сша

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