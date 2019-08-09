Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

 Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

 Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков
Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

 Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

Пелоси призвала Трампа отозвать Сенат США с каникул

 Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков
3:32   9 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе телеэфира рассказал о проблемах садоводств.

В ходе телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он рассказал, что на территории дачных массивов уже работают 34 медпункта, еще три планируется построить до конца текущего года.

Беглов выделил связанную с водой проблемой. Он отметил, что дачники пользуются водой из колонок и скважин, несмотря на ее непригодность для питья. По этой причине градоначальник отметил важность разрешения вопроса по организации питьевой воды в садоводствах.

Также Беглов рассказал об изношенности электрических сетей в дачном секторе. Так, в некоторых садоводствах они были построены за счет граждан, и поэтому износились за долгие годы. На данный момент выясняется, сколько будет стоить приведение сетей к нормативам.

По словам градоначальника, в числе важных проблем - внутренние дороги в садоводствах, которые нуждаются в ремонте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #дачи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...