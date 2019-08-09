Беглов рассказал о четырех проблемах петербургских дачников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе телеэфира рассказал о проблемах садоводств.

В ходе телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он рассказал, что на территории дачных массивов уже работают 34 медпункта, еще три планируется построить до конца текущего года.

Беглов выделил связанную с водой проблемой. Он отметил, что дачники пользуются водой из колонок и скважин, несмотря на ее непригодность для питья. По этой причине градоначальник отметил важность разрешения вопроса по организации питьевой воды в садоводствах.

Также Беглов рассказал об изношенности электрических сетей в дачном секторе. Так, в некоторых садоводствах они были построены за счет граждан, и поэтому износились за долгие годы. На данный момент выясняется, сколько будет стоить приведение сетей к нормативам.

По словам градоначальника, в числе важных проблем - внутренние дороги в садоводствах, которые нуждаются в ремонте.