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3:00   9 Августа 2019
Россия

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Около 105 тысяч детей отдохнули с начала года в загородных лагерях, до конца лета их посетят еще 30 тысяч. Об этом сообщил врио губернатора в ходе телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Ведущий программы сообщил градоначальнику о том, что многие родители опасаются отправлять детей в загородные лагеря. Беглов пояснил, что город принимает меры для обеспечения безопасности юных петербуржцев во время пребывания в оздоровительных лагерях.

Врио губернатора Петербурга сообщил, что в регионе действуют федеральные, городские и частные детские лагеря. Он отметил, что 105 тысяч детей с начала года поправили свое здоровье. До конца летнего сезона лагеря посетят еще тридцать тысяч.

Беглов отметил важность обеспечения безопасности во время пребывания во всех детских лагерях. Особое внимание он уделил палаточным лагерям, которые занимаются организацией походов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #детские лагеря

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