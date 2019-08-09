Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Одиннадцать новых школ и 23 детских садика ведут в эксплуатацию в этом году в Петербурге, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник в эфире телепередачи «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» перечислил те объекты, строительство которых ведется опережающими темпами. Он отметил, что город водит жесткие меры для недобросовестных подрядчиков. При этом он подчеркнул, что в Петербурге есть порядочные строительные организации, которым удается завершать работы даже раньше нужного срока.

В качестве примера Беглов привел АО «Эталон-Ленспецсму», которая сдаст школу на проспекте Космонавтов на два месяца раньше срока. Он отметил, что школа будет готова уже в сентябре, но сможет открыть свои двери к началу второй четверти из-за вопросов лицензирования и оснащения.

Также градоначальник отметил, что на Южном шоссе планируется сдать на месяц-полтора школу на 825 мест. Строительством объекта занимается ЗАО «Трест 101». Согласно контракту, она будет введена в эксплуатацию в декабре.

Также до декабря обещают сдать школу на 1375 мест ООО «БалтИнвестСтрой», которая будет возведена на Ленинском проспекте. Также ожидается скорое завершение реконструкции образовательного учреждения на Введенской улице ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ».