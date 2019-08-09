Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
2:52   9 Августа 2019
Россия

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Одиннадцать новых школ и 23 детских садика ведут в эксплуатацию в этом году в Петербурге, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник в эфире телепередачи «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» перечислил те объекты, строительство которых ведется опережающими темпами. Он отметил, что город водит жесткие меры для недобросовестных подрядчиков. При этом он подчеркнул, что в Петербурге есть порядочные строительные организации, которым удается завершать работы даже раньше нужного срока.

В качестве примера Беглов привел АО «Эталон-Ленспецсму», которая сдаст школу на проспекте Космонавтов на два месяца раньше срока. Он отметил, что школа будет готова уже в сентябре, но сможет открыть свои двери к началу второй четверти из-за вопросов лицензирования и оснащения.

Также градоначальник отметил, что на Южном шоссе планируется сдать на месяц-полтора школу на 825 мест. Строительством объекта занимается ЗАО «Трест 101». Согласно контракту, она будет введена в эксплуатацию в декабре.

Также до декабря обещают сдать школу на 1375 мест ООО «БалтИнвестСтрой», которая будет возведена на Ленинском проспекте. Также ожидается скорое завершение реконструкции образовательного учреждения на Введенской улице ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #школы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...