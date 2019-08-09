Пресс-секретарь Беглова показала, как градоначальник готовится к телеэфиру

Пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Инна Карпушина на своем Telegram-канале показала подготовку градоначальника Александра Беглова к телеэфиру.

Карпушина напомнила, что передача «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» выходит раз в две недели на телеканале «78». Нынешний выпуск является юбилейным - десятым по счету.

В своем Telegram-канале «Барышня в Смольном» она отметила, что у каждого вице-губернатора, главы комитета и у чиновников рангом выше сейчас на телеэкранах одинаковая картинка.

Беглов сообщил, что основными темами выпуска станут вопросы благоустройства, экологии, а также ситуация с дорогами.

Карпушина заявила, что представители телеканала все обращения в пресс-службу градоначальника, с большинством которых Беглов знакомится лично, после чего он связывается с ответственными. По каждому обращению готовися специальная справка. По этой причине врио губернатора всегда приезжает на телеэфир готовым.

Карпушина отметила, что это и есть новый взгляд на политику.