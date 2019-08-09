Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
2:22   9 Августа 2019
Россия

Пресс-секретарь Беглова показала, как градоначальник готовится к телеэфиру

Пресс-секретарь Беглова показала, как градоначальник готовится к телеэфиру

Пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Инна Карпушина на своем Telegram-канале показала подготовку градоначальника Александра Беглова к телеэфиру.

Карпушина напомнила, что передача «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым» выходит раз в две недели на телеканале «78». Нынешний выпуск является юбилейным - десятым по счету.

В своем Telegram-канале «Барышня в Смольном» она отметила, что у каждого вице-губернатора, главы комитета и у чиновников рангом выше сейчас на телеэкранах одинаковая картинка.

Беглов сообщил, что основными темами выпуска станут вопросы благоустройства, экологии, а также ситуация с дорогами.

Карпушина заявила, что представители телеканала все обращения в пресс-службу градоначальника, с большинством которых Беглов знакомится лично, после чего он связывается с ответственными. По каждому обращению готовися специальная справка. По этой причине врио губернатора всегда приезжает на телеэфир готовым.

Карпушина отметила, что это и есть новый взгляд на политику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...