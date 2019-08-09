Петербург получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей на благоустройство, заявил Беглов

Два с половиной миллиарда рублей дополнительно направлено на благоустройство Петербурга в текущем году, заявил врио губернатора в программе «Новый Взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Таким образом, общая сумма средств, направленная на благоустройство города, составляет четыре миллиарда рублей. В порядок будут приведены 500 дворов и 48 парков.

Врио губернатора отметил, что благоустройство Петербурга должно быть комплексны. Так, оно включает в себя множество необходимых для современного города элементов, таких как велосипедные дорожки, отдельные зоны отдыха, а также для прогулок пенсионеров.

Ранее Беглов рассказал о том, каким хочет увидеть наполнение Арт-парка. По его словам, он бы хотел видеть в парке то, что выберут сами горожане. Накануне началось голосование за название культурного пространства, среди которых лидирует вариант Тучков-буян.