Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

Врио губернатора Петербуга отметил важность обеспечения безопасности в детских лагерях

 Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока

Беглов назвал петербургские школы, которые будут сданы раньше срока
Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности
Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

 Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Москва обеспокоена в связи с отменой переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
1:52   9 Августа 2019
Россия

Беглов заявил о необходимости контроля за начислениями по ЖКХ в «розовых» платежках

Беглов заявил о необходимости контроля за начислениями по ЖКХ в «розовых» платежках

Петербургский градоначальник Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал о том, как в городе распределены дома среди управляющий компаний.

Врио губернатора рассказал, что в ведении УК находятся 24 тысячи домов, из них примерно половина контролируется подчиняющимися напрямую городу организациями, а еще 12 - это частные управляющие предприятия.

Беглов заявил, что Смольный строго следит за работой городских компаний. По его словам, была проведена разъяснительная работа, поэтому нарушений не ожидается. «А что касается других, то тут надо и самим жильцам следить», - подчеркнул он.

Также градоначальник подчеркнул, что жителям необходимо вместе с правительством следить за правильными начислениями по услугам ЖКХ в «розовых» платежках. В частности, для этого на них появились сведения о новых размерах тарифов и работе, которую провело правительство по их снижению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#жкх #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...