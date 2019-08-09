Беглов заявил о необходимости контроля за начислениями по ЖКХ в «розовых» платежках

Петербургский градоначальник Александр Беглов в вечернем телеэфире рассказал о том, как в городе распределены дома среди управляющий компаний.

Врио губернатора рассказал, что в ведении УК находятся 24 тысячи домов, из них примерно половина контролируется подчиняющимися напрямую городу организациями, а еще 12 - это частные управляющие предприятия.

Беглов заявил, что Смольный строго следит за работой городских компаний. По его словам, была проведена разъяснительная работа, поэтому нарушений не ожидается. «А что касается других, то тут надо и самим жильцам следить», - подчеркнул он.

Также градоначальник подчеркнул, что жителям необходимо вместе с правительством следить за правильными начислениями по услугам ЖКХ в «розовых» платежках. В частности, для этого на них появились сведения о новых размерах тарифов и работе, которую провело правительство по их снижению.