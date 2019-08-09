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1:27   9 Августа 2019
Россия

Беглов напомнил о работе службы социальных участковых в Петербурге

Беглов напомнил о работе службы социальных участковых в Петербурге

Начиная с 1 июля, в Петербурге работает служба социальных участковых. Об этом рассказал врио губернатора в вечерней телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Ведущий программы рассказал Беглову историю пенсионерки Тамары Васильевны, которая в 2016 году получил квартиру с долгами за коммунальные услуги. Градоначальник попросил передать ему все материалы, пообещав помочь женщине с решением ее проблемы.

Врио губернатора обратил внимание петербуржцев на то, что в городе действует служба социальных участковых. Он напомнил, что служба занимается координацией вопросов по любой тематике. Сотрудники окажут нужную помощь людям, которые нуждаются в соцподдержке. На текущий момент в городе организовано 13 райцентров.

Служба включает в себя 13 бюро, пять из которых — межрайонные.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #социальные услуги

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