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1:01   9 Августа 2019
Россия

Врио губернатора Петербурга рассказал об улучшении качества дорог в городе

Врио губернатора Петербурга рассказал об улучшении качества дорог в городе

Улучшение качества материаал при постройке дорог позволит увеличить гарантийный срок служения дорожного покрытия, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, договоренность правительства города с подрядными организациями подразумевает, что те приведут в порядок свои лаборатории и сами будут контролировать качество материалов. Беглов отметил, что целью этого является увеличение нормативного срока эксплуатации дорог, а также гарантийный срок.

В частности, градоначальник напомнил, что с 2012 при строительстве трасс использовался состав с нормативным сроком до четырех лет. Это привело к тому, что через пару лет возле остановок возникала «гармошка» или так называемая «стиральная доска»: асфальт покрывался трещинами.

Беглов заявил, что с текущего года для дорог будут применяться другие материалы. По его словам, у компаний уже есть хорошее оборудование для этого. Он также отметил, что дорогая цена качественных материалов оправдана увеличением гарантийного срока.

Врио губернатора Петербурга заявил, что новые принципы должны позволить т увеличить гарантийный срок до 12 лет.

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Автор: Олег Королев
#дороги #беглов #петебург

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