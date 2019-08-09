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0:47   9 Августа 2019
Весь мир

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Беглов рассказал о жестких мерах Смольного в отношении недобросовестных застройщиков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о 16 подрядных организациях, с которыми Смольный разорвал контракты.

В ходе телеэфира в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник привел в качестве примера компанию «Капитал Стройиндустрия». Застройщик сорвал сроки реконструкции гимназии № 406, расположенной в Пушкине, а также строительства оликлиники в Красном Селе. Объекты нужно было сдать в декабре минувшего года, но подрядчик неоднократно переносил сроки.

Беглов назвал безобразием ситуацию, когда есть деньги и все условия для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию, однако подрядчик не выполнял условия контракта. По его словам, один раз «Капитал Стройиндустрия» была предупреждена о необходимости добавить трудовых и материальных ресурсов для ввода школы и поликлиники к 1 сентября, но из этого ничего не вышло.

Также Беглов отметил, что было принято решение разорвать контракт с данной организацией, внести ее в список недобросовестных поставщиков и предъявить штрафы.

Работы будут возобновляться после конкурса по выбору очередного подрядчика. По словам врио губернатора Петербурга, данный инцидент не является единственным: контракты были разорваны с 16 недобросовестными застройщиками. Данные меры направлены на разрешение проблем с долгостроями.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #застройщики

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