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0:22   9 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал о превращении мусорного полигона «Новоселки» в зеленую зону

Беглов рассказал о превращении мусорного полигона «Новоселки» в зеленую зону

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах властей рекультивировать полигон «Новоселки».

В эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что площадь полигона составляет 80 гектаров земли, высота - более тридцати метров. По его словам, на первый этап ликвидации данной «экологической бомбы» было выделено более 750 миллионов рублей.

Также Беглов сообщил, что к 2021 году ожидается завершения первого этапа: к этому момент полигон будет полностью укрыт. Он отметил, что вторым этапом станет биологическая обработка полигона: будут высажена трава, кустарники и деревья.

«Полигон будет не просто облагорожен, он будет еще и безопасен», - заключил врио губернатора.

Мусорный полигон «Новоселки» уже на протяжении многих лет отравляет воздух для жителей Курортеного, Выборгского и Приморского районов. На данный момент он не является действующий. Ожидается, что запаха не должно быть уже к концу года.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #новоселки

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