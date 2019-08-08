Соболь заигралась в голодовку и забыла, что уже должна лежать в кровати

Юрист навальновского ФБК Любовь Соболь 13 июля объявила голодовку в ответ на решение Мосгоризбиркома не допустить ее на выборы в Мосгордуму в качестве зарегистрированного кандидата. Это вполне законное решение было обосновано тем, что в подписных листах, сданных ей в избирком, оказалось большое число фальшивых подписей, в том числе, там были автографы умерших людей. «Голодовка» длится почти четыре недели, но состояние и активность Соболь явно указывают на обман.

Четверг, 8 августа – 27-й день голодовки Соболь. По данным врачей, недопущенный кандидат находится на втором этапе голодания. В этот период она должна была потерять до 25% от собственного веса, однако, судя по фото и видео, это и близко не похоже на правду. Сил юристу ФБК хватает на все, в том числе вести многочасовые эфиры на YouTube и выходить на митинги.

В Твиттере Соболь в красках рассказывает о том, как проходит ее «голодовка».

19 день голодовки в знак протеста против недопуска. Сдала анализы. Завтра придут результаты. Не переживайте за мое самочувствие:) В субботу, в 14 ч, обязательно выйду отстоять наше право на выбор, достоинство, уважение и возможность свободно гулять в центре нашего города! ✌️ pic.twitter.com/RzBhbuVoQU — Соболь Любовь (@SobolLubov) 1 августа 2019 г.

«НьюИнформ» обратился к известному врачу, специалисту по ЗОЖ Геннадию Малахову. Он подчеркнул, что человек, голодающий такой срок, уже не сможет двигаться самостоятельно.

«Голодание – не простая процедура, к ней необходимо подходить с подготовкой. Первые три дня пищевого возбуждения человеку хочется есть, это самые трудные три дня. Примерно пять следующих дней происходит интоксикация организма – человека тошнит, кружится голова. Уже на второй неделе человек будет только лежать и чахнуть», — отметил Малахов.

Однако Соболь проявляет удивительную активность. Она ходит на митинги, бодро вещает о борьбе с «режимом», и лишь когда встречает журналистом, старательно изображает все симптомы голодовки, присущие второй стадии.

Напомним: о начале голодовки Соболь объявила 13 июля, и на следующий день она вместе с другими недопущенными до выборов «независимыми кандидатами» провели сразу несколько незаконных митингов – у Мэрии Москвы, у Мосгоризбиркома и в Новопушкинском сквере. У здания Мосгоризбиркома, где Соболь устроила несколько провокаций, ее задержала полиция. После того, как соратницу Навального доставили в ОВД, она попыталась оттуда сбежать, но делала это так вяло, что ее без труда догнали и вернули. В этот же день «голодающую» застали в кафе с тарелкой супа, таким образом Любовь видимо подкрепляла силы перед акциями.

На следующий день Соболь явилась на незаконный митинг на Трубной, при этом она не забыла в своем Twitter пожаловаться на слабость и пообещать не притрагиваться к еде.

19 июля, то есть на шестой день «голодовки», Telegram-канал «Выпускайте Кракена» сообщил, что в Центр сбора подписей, куда удалилась Соболь, чтобы на голодать на глазах у мужа и дочери, доставили еду из грузинского ресторана. При чем курьер проговорился, что заказ предназначался женщине по имени Любовь.

Вечером того же дня Соболь явилась на Трубную, где, картинно держась за Янкаускаса и изображая слабость, она выспупила с пламенной речью о том, как МГИК забраковал честно собранные ею подписи, чтобы не пустить ее на выборы.

На следующий день Соболь явилась на проспект Сахарова на согласованный московским властями митинг, при помощи Ивана Жданова взобралась на сцену, где вновь поведала о «произволе мэрии», но умолчала о том, откуда в ее подписных листах взялись подписи мертвых людей.

К 25-му июля, то есть на 12-й день голодовки», соболь пожаловалась в социальных сетях на плохое самочувствие, проиллюстрировав запись постановочной фотографией у Мосгордумы, где у нее было назначено заседание.

В тот же день Соболь устроила спектакль, запершись в туалете Мосгоризбиркома, откуда ее вывели полицейские, а затем устроившись на диване, на котором ее и вынесли на улицу. Интересно, что на диван Соболь взгромоздилась вовсе не от слабости, на фото и видео видно, как она жизнерадостно смеется, несмотря на то, что заканчивается вторая неделя ее голодовки. По словам одного из полицейских, от голодающей Соболь пахло колбасой.

После выноса на диване, уже на улице Соболь задержали и препроводили в отделение полиции, откуда ее выпустили уже ночью.

Утром 27-го июля Соболь собиралась вновь отправиться на незаконный митинг, но у дверец ЦСП ее задержали за организацию предыдущего несанкционированного митинга. Проведя день в полиции и выйдя оттуда вечером, Соболь нашла в себе силы вновь явиться на Трубную и присоединиться к протестам. Там ее задержали повторно.

6 августа – на 24-й день голодовки – Соболь явилась на заседание рабочей группы Центризбиркома, где рассматривали ее жалобу на отказ в регистрации на выборах. Там она продемонстрировала, что находится в отличной форме и полна сил – была активна, перебивала членов комиссии, грубила им и разговаривала на повышенных тонах. По окончании заседания Соболь энергично раздавала комментарии либеральным СМИ, и вспомнила о необходимости изображать слабость только, когда пообщаться с ней захотел корреспондент Life.

По словам Малахова, на таком сроке голодовки обычно люди уже не могут самостоятельно ходить. Более того, такой затяжной отказ от пищи может быть очень опасен для здоровья.

«На 25 день голодовки человеку будет достаточно тяжело самостоятельно передвигаться, если он ничего не знает о голодовке. Могут даже последовать необратимые изменения, если человек никогда до этого не голодал. Особенно трудно голодать молодым людям. У них обмен веществ проходит медленнее, но необходимо вовремя выводить токсины из организма, то есть это целая наука», - отметил врач.

При этом он пояснил, что средний человек в возрасте 30-40 лет весом 60-70 килограмм «протянет» без еды примерно дней 40, при условии, что он не поддастся панике.

«Но, я подчеркиваю, вы будете просто лежать и медленно чахнуть», - добавил Малахов.

Поведение же, которое на протяжении последних недель демонстрирует Любовь Соболь идет совершенно вразрез со словами врача. Якобы голодающая молодая мать бегает по избиркомам с кипами документов, протестует на незаконных митингах, дает интервью прессе. Все это буквально кричит о фиктивности голодовки. Однако никакие ухищрения не позволили оппозиционерке в обход закона добиться регистрации на предстоящие выборы.