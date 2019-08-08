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21:54   8 Августа 2019
Россия

Десятибалльный шторм надвигается на Москву

Десятибалльный шторм надвигается на Москву

Мэр Москвы Сергей Мобянин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» серьезное штормовое предупреждение, призвав горожан проявить максимальную осторожность и следить за объявлениями МЧС.

С вечера 8 августа до второй половины дня 9 августа, как говорится в опубликованном сообщении, в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий.

«С вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Очень прошу быть максимально осторожными», - написал столичный градоначальник.

На Московскую область обрушится сильный дождь с грозой и ураганный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду. Об этом говорится в предупреждении МЧС. При этом Яндекс.погода сообщает, что на Москву и Московскую область надвигается шторм силой десять баллов, который обрушится на регион в ближайшие полчаса и продержится около суток.

 

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Автор: Александр Люблинский
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