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20:47   8 Августа 2019
Россия

Прикрывавшийся младенцем провокатор Фомин попросил Соболь больше не митинговать

Прикрывавшийся младенцем провокатор Фомин попросил Соболь больше не митинговать

Сергей Фомин, который является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, обратился к Алексею Навальному и Любови Соболь с призывом вызволить всех, кто, поддавшись на их агитацию, присоединился к незаконным акциям и также как он были арестованы.

Прикрывавшийся младенцем провокатор Фомин попросил Соболь больше не митинговать

По словам Фомина, он ранее не интересовался политикой и ничего не знал о событиях 2012 года на Болотной площади. При этом он отметил, что Навальный и Соболь знали, что делают и на что толкают людей.

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», - заявил молодой человек, слова которого приводят российские СМИ.

По его словам, сейчас главной задачей Навального и Соболь должны быть не выборы, а вызволение всех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля. Также Фомин обратился ко всем сторонникам Навального и участникам протестных акций с призывом быть осторожными:

«Я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить, - заявил он, добавив: Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных».

Напомним: ранее сообщалось, что Сергей Фомин, который на незаконном митинге в Москве 27 июля сначала руководил действиями протестующих и провоцировал массовые беспорядки, а затем скрылся от полиции, прикрываясь чужим маленьким ребенком, пыл объявлен в розыск. После чего он сдался в руки властей 8 августа, явившись в отделение полиции вместе с мамой.

Журналист Леся Рябцева, которая сама является матерью, раскритиковала действия семейной пары – сторонников оппозиции, которые явились на митинг с годовалым сынишкой и отдали ребенка Фомину, чтобы он мог защититься от ареста. В беседе с ИА «Политика сегодня» Рябцева заявила, в частности:

«Глупо вообще было туда приходить, прогуливаться, как они это сделали. Тем более, когда там какие-то массовые беспорядки намечаются, кидаются мусорками и ОМОН по окружности ходит. Мне кажется, нужно обладать минимальным набором извилин, чтобы понимать, что это ненормально».

Напомним: Сергей Фомин ранее был волонтером в штабе соратницы Навального Любови Соболь, которая, в числе других так называемых «независимых кандидатов» провалила избирательную компанию и попалась на подделке подписей избирателей, в связи с чем ей было отказано в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #политика #митинг #фомин

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