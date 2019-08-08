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20:48   8 Августа 2019
Россия

Роскомос рассказал, какую зарплату получают космонавты в России

Роскомос рассказал, какую зарплату получают космонавты в России

Оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Об этом 8 августа пишет газета «Известия».

По данным издания, заработная плата космонавтов рассчитывается в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов». 

На сегодняшний день в состав отряда входят 25 человек. Они также работают в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина».

Российские космические покорители вправе получать надбавку в размере до 25% оклада ежемесячно, а также тринадцатую зарплату. Космонавтам также полагаются допвыплаты за выслугу лет. 

Также отмечается, что зарплата зависит от количества полетов в космос. Космонавту и инструктору необходимо совершить три и более полета, чтобы получать ежемесячную надбавку в размере до 120%. За каждый полет экипаж получает единовременное денежное вознаграждение. 

Конкретные цифры в Роскосмосе называть не стали, однако подчеркнули, что космонавты в России получают не меньше астронавтов из NASA.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #роскосмос #космонавты

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