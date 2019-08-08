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Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

 Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

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20:31   8 Августа 2019
Россия

Медведев прилетел в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС

Медведев прилетел в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС

Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Чолпон-Ату в Киргизии. Там премьер-министр будет участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета, передает в четверг «Интерфакс». 

В пятницу утром у российского премьера состоится беседа с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым. 

На заседании совета участники обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также развитие наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, сообщил 8 августа представитель пресс-службы российского правительства. 

Беседы с коллегами Медведева из Армении, Белоруссии, Киргизии пройдут у премьер-министра завтра, 9 августа. 

Обстановка в Киргизии на данный момент сильно напряжена из-за задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники 

В Киргизии сейчас напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке собрались сторонники бывшего главы государства, они требуют отставки Жээнбекова.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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