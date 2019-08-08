Медведев прилетел в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС

Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Чолпон-Ату в Киргизии. Там премьер-министр будет участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета, передает в четверг «Интерфакс».

В пятницу утром у российского премьера состоится беседа с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

На заседании совета участники обсудят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также развитие наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, сообщил 8 августа представитель пресс-службы российского правительства.

Беседы с коллегами Медведева из Армении, Белоруссии, Киргизии пройдут у премьер-министра завтра, 9 августа.

Обстановка в Киргизии на данный момент сильно напряжена из-за задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники

В Киргизии сейчас напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке собрались сторонники бывшего главы государства, они требуют отставки Жээнбекова.