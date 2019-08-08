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 Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие
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21:37   8 Августа 2019
Россия

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Бывший кандидат в Московскую городскую думу по 45-му избирательному округу Илья Яшин, получив отказ Мосгоризбиркома в регистрации на предстоящих выборах из-за обнаруженного в его подписных листах большого количества поддельных подписей, не раз заявлял о несправедливости этих обвинения и призывал жителей столицы выходить на незаконные акции протеста.

Однако в четверг в интернете были опубликованы доказательства того, что решение МГИК было обоснованным. В четверг 8 августа пользователь, который пишет от лица якобы бывшего сотрудника навальновской организации, опубликовал в своем Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК» большое количество сканов подписных листов Яшина, которые наглядно демонстрируют не только наличие поддельных подписей, но и поддельные заявления москвичей о якобы подлинности их автографов.

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Подобные заявления незарегистрированные кандидаты сдавали в МГИК в качестве доказательства своей честности, однако, проверка показала, что и в заявлениях о подлинности подписей, подписи липовые. Это подтверждается, в частности, опубликованным сканом паспорта, женщины, чья подпись была в подписных листах Яшина, чье заявление штаб Яшина подал, как доказательство своей честности, и которая, при всем при этом, сторонницей Яшина не является, и возможно даже не слышала о нем.

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Об этом сообщает информационное издание Nation News

Напомним: ранее сообщалось, что в подписных листах сторонников Навального - Льва Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова и других - было обнаружено не только большое число подделок, но и автографы мертвых людей, что и стало причиной того, что Мосгоризбирком отказал им в регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Штаб Яшина подделал заявления москвичей, что их подписи настоящие

Соратники Навального в ответ организовали ряд несанкционированных митингов в Москве, в ходе которых попытались спровоцировать массовые беспорядки.В связи с произошедшим возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту противодействия избирательному процессу, о массовых беспорядков, а также об отмывании сотрудниками ФБК миллиарда рублей.

 

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Автор: Александр Люблинский
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