Министерство иностранных дел России прокомментировало отмену переговоров властей Венесуэлы с местной оппозицией. Соответствующее сообщение появилось в четверг, 8 августа, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что основной причиной срыва переговоров двух сторон на Барбадосе служит безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей.

Напомним, в феврале этого года в республике обострился политический кризис, когда лидер спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. США и ряд других стран поддержали этот жест, однако РФ и Китай признавать политика главой государства.

Появление Гуайдо на политической сцене страны сопровождалось огромным числом фейков в СМИ Запада. РЯд масс-медиа по заказу Вашингтона всячески старались оправдать противозаконное самопровозглашение Гуайдо президентом. Так, в начале этого года был организован информационный вброс о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Венесуэлу. Журналисты на Западе раскручивали это фейковое сообщение, ссылаясь на заявления известного в определенных кругах мошенника и ряженого казака Евгения Шабаева.