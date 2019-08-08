Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Число пострадавших во время специальной операции, в ходе которой был задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, увеличилось до 98 человек. Об этом 8 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав Киргизии.

«За два дня, 7—8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек», — сказали в ведомстве.

По последним данным, 11 правоохранителей перевели в военный госпиталь, а 13 пострадавших находятся на стационарном лечении.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации пострадали 79 человек.

В четверг Атамбаев был задержан и доставлен в Главное следственное управление МВД республики.