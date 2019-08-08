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Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

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20:09   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Количество пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева увеличилось до 98

Число пострадавших во время специальной операции, в ходе которой был задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, увеличилось до 98 человек. Об этом 8 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав Киргизии. 

«За два дня, 7—8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек», — сказали в ведомстве. 

По последним данным, 11 правоохранителей перевели в военный госпиталь, а 13 пострадавших находятся на стационарном лечении. 

Ранее сообщалось, что во время спецоперации пострадали 79 человек. 

В четверг Атамбаев был задержан и доставлен в Главное следственное управление МВД республики. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #киргизия #общество #атамбаев

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