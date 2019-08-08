Подписи за Соболь ставили не только «мертвые», но и неместные

Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» 8 августа опубликовала фотографии подписных листов с поддельными подписями избирателей за независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Из 400 листов, которые попали ко мне, почти на всех косяки видны невооруженным глазом: нет 18-ти лет, дубли, умершие (которых можно пробить через базу паспортов онлайн), люди из других районов и так далее», – заявила она.

Опубликованные материалы доказывают, что подписи за выдвижение Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, а также Андрея Бабушкина и других оппозиционных кандидатов в большинстве случаев липовые.

«Кто бы мог подумать, что эти начинающие политики окажутся такими падальщиками? <…> Упёртые сторонники кандидатов от оппозиции хотят слышать о своих кумирах только приятные вещи», — написала автор канала.

Ранее кандидатам на выборы в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову было отказано в регистрации на выборы. Поводом для такого решения стали массовые фальсификации в подписных листах, обнаруженные во время проверки документов.