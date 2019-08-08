Атамбаев доставлен в Госкомитет нацбезопасности

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в Госкомитет национальной безопасности. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Социал-демократической партии Кундузу Жолдубаеву.

По словам Жолдубаевой, ее вместе с советником Атамбаева Фаридом Ниязовым и охранником экс-президента везут в МВД. Остальные подробности она не сообщила.

Ранее СМИ писали, что Атамбаев доставлен в МВД.

В четверг спустя несколько часов переговоров с руководством МВД Атамбаев сдался. Он самовольно вышел к сотрудникам силовых структур после двух попыток штурма резиденции президента. Сторонники экс-главы государства рассказали, что так он хотел защитить мирное население от жертв.

Отмечается, что Атамбаева должны допросить по поводу захвата заложников, а также убийства замкомандира подразделения «Альфа» в ходе штурма дома в Кой-Таше.

Ранее сообщалось, что в операции по задержанию экс-президента Киргизии пострадали десять человек.