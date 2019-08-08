Яшин арестован на 10 суток за организацию массовых беспорядков 14 июля

Московский суд арестовал Илью Яшина на 10 суток за организацию незаконной акции у Мосгоризбиркома 14 июля. Это уже третий административный арест за последние недели, которые политику назначили за несогласованные акции протеста. Об этом 8 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

По данным агентства, в отношении Яшина был рассмотрен административный материал по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» по событиям 14 июля.

«Назначено наказание в виде административного ареста на десять суток», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 14 июля Яшин и ряд других независимых кандидатов в Мосгордуму устроили протестную акцию за то, что им отказали в регистрации на выборы. В Мосгоризбиркоме пояснили, что кандидаты предоставили поддельные подписные листы, в том числе автографы уже умерших людей, поэтому они не могут быть допущены до выборов. В ходе протеста полиция несколько раз предупреждала, что акция незаконна и требовала разойтись, но демонстранты продолжали оставаться на местах.

Позже оппозиционеры устроили незаконные митинги 27 июля и 3 августа.