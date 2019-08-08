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18:52   8 Августа 2019
Россия

Яшин арестован на 10 суток за организацию массовых беспорядков 14 июля

Яшин арестован на 10 суток за организацию массовых беспорядков 14 июля

Московский суд арестовал Илью Яшина на 10 суток за организацию незаконной акции у Мосгоризбиркома 14 июля. Это уже третий административный арест за последние недели, которые политику назначили за несогласованные акции протеста. Об этом 8 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

По данным агентства, в отношении Яшина был рассмотрен административный материал по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» по событиям 14 июля. 

«Назначено наказание в виде административного ареста на десять суток», — заявили в пресс-службе. 

Напомним, 14 июля Яшин и ряд других независимых кандидатов в Мосгордуму устроили протестную акцию за то, что им отказали в регистрации на выборы. В Мосгоризбиркоме пояснили, что кандидаты предоставили поддельные подписные листы, в том числе автографы уже умерших людей, поэтому они не могут быть допущены до выборов. В ходе протеста полиция несколько раз предупреждала, что акция незаконна и требовала разойтись, но демонстранты продолжали оставаться на местах. 

Позже оппозиционеры устроили незаконные митинги 27 июля и 3 августа. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #яшин

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