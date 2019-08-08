МИД РФ осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях

Представитель департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ в четверг, 8 августа, сообщил, что призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела страны.

В ходе беседы в российском внешнеполитическом ведомстве с временной поверенной в делах ФРГ в РФ Беате Гжески подчеркнули «недопустимость действий» телерадиокомпании Deutsche Welle, которая в социальных сетях призвала москвичей к участию в несанкционированных массовых акциях.

«Такие эскапады СМИ представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела РФ», — подчеркнули в МИД.

Несанкционированные акции состоялись в центре столицы 27 июля и 3 августа. Независимые кандидаты, которых не допустили до выборов в Московскую городскую думу, призвали россиян поддержать их. При этом причина отказа в регистрации прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди незарегистрированных оказалась и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, сдавшая в столичный избирком подписные листы, которые заполнили мертвецы. Ранее московские правоохранители также обнаружили одну из «фабрик» по подделке избирательных документов.