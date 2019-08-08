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19:57   8 Августа 2019
Россия

YouTube стал для США главным инструментом в попытке устроить госпереворот в РФ

YouTube стал для США главным инструментом в попытке устроить госпереворот в РФ

Американский видеохостинг YouTube, освещая проходившие в Москве незаконные митинги, занимался прооппозиционной политической цензурой.

Об этом в четверг пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что блогер Алексей Навальный и сотрудники его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» задействовали все имеющиеся медиаресурсы для организации в Москве массовых беспорядков 3 августа.

В числе прочего, провокаторы использовали и видеохостинг YouTube, которому не впервой послужить площадкой для незаконной антироссийской агитации.

Несмотря на все усилия оппозиции, несанкционированный митинг не привлек внимания москвичей, и на акцию на Бульварном кольце собралось не более полутора тысяч человек, почти половина из которых оказалась журналистами. Часть из протестующих была настроена весьма агрессивно и принесла с собой на «прогулку» молотки, газовые баллончики, ножи и травматическое оружие. Полиция задержала около 600 человек, которые вели себя агрессивно и пытались спровоцировать массовые беспорядки.

YouTube стал для США главным инструментом в попытке устроить госпереворот в РФ

Интересно, что видеохостинг YouTube, который принадлежит американской корпорации Google, заблокировал видеотрансляции журналистов Леси Рябцевой и Илиаса Меркури, пытавшихся предоставить зрителями непредвзятый взгляд на происходящее, в то же время трансляции «правильных» блогеров и корреспондентов, поддерживавших Навального и его выдвиженцев, шли без помех на протяжении четырех часов.

Напомним: ранее YouTube уже попадался на незаконной деятельности, та в сентябре 2018 года видеохостинг навязывал русскоязычным пользователям ролики Навального, подавая их под видом рекламы. В агитационных роликах, активно продвигавшихся видеохостинггом, Навальный призывал избирателей принять участие в его незаконных акциях, назначенных на Единый день голосования 9 сентября, несмотря на то, что, по российским законам, любая агитация, также как любые политические акции, запрещена за сутки до начала дня голосования.

Генеральная прокуратура РФ и Центризбирком расценили действия YouTube как незаконные и направленные на вмешательство в российскую избирательную систему, и направили в штаб-квартиру Google требование удалить рекламу, что и было сделано.

Спустя год, в преддверии Единого дня голосования, назначенного в 2019 году на 8 сентября, YouTube взялся за старое и навязывает пользователям записи прямых эфиров с несанкционированных митингов в Москве, даже если за компьютером ребенок смотрит в этот момент мультики. Об этом пишет издание «Накануне».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #весь мир #вмешательство #youtube

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