МИД РФ расценил публикацию Госдепа с призывом выйти на улицы Москвы как агитку

Начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов назвал публикацию в Twitter с указанием места, времени сбора, а также маршрута незаконной акции в Москве, примером «явной агитации».

Ранее Управление по консульским вопросам Госдепа США опубликовало в своем Twitter данные места и времени сбора, а также маршрута участников акции в Москве.

«Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться», — заявил Тихомов.

Тимохов подчеркнул, что такая стратегия поведения для западных стран в отношении Москвы успела стать нормой. При этом когда речь идет о внутриполитических событиях соседних стран, такая бурная реакция никогда не проявлялась. Он также заявил, что критика действий российских правоохранителей претенциозна и необоснованна. Тимохов назвал комментарии зарубежных стран по поводу применения силы «привычным для Запада применением двойных стандартов».

"<…> юридического определения пропорциональности применения силы попросту не существует и неясно, каким образом рассуждения на эти темы стали в сфере компетенции западных дипломатов», — cказал он.

Ранее в центре Москвы 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции. Поводом для протеста стал отказ Мосгордумы регистрировать на выборы независимых кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. В МГИК объяснили, что кандидаты предоставили бракованные подписи, в том числе уже умерших людей, именно поэтому они не могут участвовать в выборах.