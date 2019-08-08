В Совфеде рассказали, как западные агенты готовили «пехоту» для незаконных митингов

Глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о подготовке активистов и организаторов несакционированных московских протестов на Западе.

«Мы неоднократно на наших заседания говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей. Как пехоты, так и организаторов на низком и высоком уровнях. Есть оперативная съемка, можно посмотреть. Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом. Знаем где, знаем, кто и знаем когда. Часть есть в СМИ информации, часть, думаю, добавим после проверки окончательной данных и установки деталей», — сказал Климов.

Что касается финансирования организаторов протестных акций, то, по словам сенатора, источники его опять же на Западе. Российская оппозиция наладила денежные потоки посредством электронных кошельков, криптовалюты, наличных, различного рода ценных бумаг и оказания услуг без прямого денежного обмена. Взяли на вооружение акторы иностранного вмешательства и хакерские приемы — DoS-атаки (англ. Denial of Service «отказ в обслуживании»), с помощью которых временно выводят из строя компьютерные сети.

«Более половины этих атак ведется с территории Соединенных штатов Америки. Эти данные подтверждают и эксперты Организации объединенных наций», — добавил Климов.

В арсенале недоброжелателей России присутствует и цензура. Крупнейший видеохостинг Youtube блокирует информацию, если она не соответствует зарубежным установкам по освещению российских мероприятий.

«Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано, то просто идет блокирование. Youtube принадлежит компании Google. Мы это хорошо знаем, просто так там ничего не делается. По данным наших экспертов, это не робот блокирует, а кто-то другой, кто, видимо, получил соответствующую задачу», — подчеркнул Климов.

В четверг, 8 августа, на площадке Совета Федерации состоялось расширенное заседание рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Поводом для мероприятия стала ситуация с несанкционированными митингами в Москве. Целью мероприятия комиссия заявила рассмотрение имеющихся фактов, содержащих признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России — проведение выборов в Мосгордуму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что российское внешнеполитическое ведомство сообщит американскому и немецкому руководству о вмешательстве дипломатов и СМИ во внутренние дела РФ в связи с освещением незаконных акций в Москве 3 августа. Вмешательством дипломат назвала действия посольства США в Москве, когда ее американские коллеги заранее опубликовали маршрут несанкционированного митинга.

Также стало известно, что на фоне скандала посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Сенатор Алексей Пушков связал событие с провалом незаконных митингов в Москве.