«Оппозиционеры» ФБК не оправдали надежды западных спонсоров

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Михайлов в четверг, 8 августа, в ходе заседания рабочей группы заявил, что «оппозиционеры» ФБК не оправдали надежды Запада. По его мнению, очевиден факт организации несанкционированных митингов на западные деньги.

Александр Михайлов подчеркнул, что следователи возбудили уголовное дело против ФБК, чтобы выяснить, откуда Алексей Навальный и его соратники получали деньги, как средства легализовывались на счетах, как приходили. По его словам, прокуратура и СКР смогут «вытащить сенсации из этого дела». При этом Михайлов сравнил с терроризмом попытки Запада повлиять на ситуацию в РФ.

«Запад стал использовать терроризм в качестве давления на другие страны», — сказал он.

Мнение Александра Михайлова разделил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. По его словам, социальные сети Facebook и Twitter активно поддерживали организаторов незаконных митингов и предлагали только зарегистрировавшимся пользователям подписаться на страницы именно сотрудников ФБК.

Григорьев также отметил, что выборы в Московскую городскую думу не причина, а лишь повод для проведения незаконных акций, которые состоялись в центре столицы 27 июля и 3 августа. Независимые кандидаты, которых не допустили до выборов в МГД, призвали россиян поддержать их и выйти на улицы города.

Однако причина отказа в регистрации прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Среди незарегистрированных экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в московский избирком подписные листы, заполненные мертвецами. Ранее московские полицейские также раскрыли одну из «фабрик» по подделке избирательных документов.