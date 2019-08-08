Кто на самом деле манипулирует китайским юанем

Мировые биржи штормит уже четвертый день. 5 августа Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге обвинение в адрес Китая в том, что Пекин, обвалив курс юаня, стал валютным манипулятором. И буквально сразу десятки комментаторов взахлеб выдали на гора кучу «аналитики» о китайцах, которые таким образом ответили на будущие возможные американские недружественные шаги в отношении китайского экспорта в их страну.

Причем, все аналитики в зависимости от предпочтений разделились на два лагеря. Те, кто в американо-китайской торговой войне симпатизируют Пекину выразили дружное «одобрямс», а их оппоненты возмутились очередному китайскому «вероломству».

Но если посмотреть на эту глобальную ситуацию с высоты чуть выше Твиттера американского президента, то мы выясним очень интересные вещи, которые позволяют совершенно иначе трактовать случившееся.

О «вероломстве» Китая и американских «страдальцах»

Давайте вначале проследим, а как и в следствии каких факторов в последние годы рос курс юаня по отношению к доллару.

Лето 2015-го: обвал китайских рынков. Первое существенное удешевление юаня (с 6,2 до 6,6) по отношению к доллару произошло в августе 2015-го. Тогда на фоне опасения перегрева китайской экономики произошел обвал китайского фондового рынка (суммарно до 30% стоимости), потащившего за собой и остальные финансовые мировые площадки. Причем, китайцы вначале пытались удержать курс юаня финансовыми вливаниями, но прекратили эти попытки потратив на это, как оказалось, бесполезное занятие более четверти триллиона долларов.

Причиной такого падения стало решение ФРС начать политику повышения ключевой ставки рефинансирования, о котором она объявила буквально накануне финансового шторма.

Осень 2016-го: победа Трампа. В конце октября 2016-го, когда Дональд Трамп, объявивший себя врагом китайского экспорта быстро начал набирать электоральную поддержку, и курс китайского юаня вновь начал «заваливаться». Самый заметный скачок произошел в начале ноября на фоне неожиданной для многих победы американского миллиардера. На локальном пике курс юаня уже тогда почти достиг отметки в 6,9 юаня за доллар, а на фоне первых антикитайских заявлений будущего американского президента в первых числах следующего 2017-го года сумел прощупать даже уровень 6,98.

Но тогда это еще не было попыткой Китая «манипулировать».

«Оттепель» 2017-го: северокорейские ракеты опаснее китайского юаня. Мировые рынки готовились к затяжной американо-китайской экономической войне, которая на фоне «вдруг возникшей» северокорейской ракетно-ядерной угрозы» была на время отложена.

Пекин тогда был партнером Вашингтона в вопросе урегулирования северокорейского кризиса, а потому антикитайская риторика Трампа в адрес своего главного экономического соперника была временно смягчена. Что сразу же отразилось и на курсе юаня, который к началу сентября медленно, но неотвратимо поднимался и достигнул 10 сентября отметки в 6,4.

Апофеозом американо-китайской оттепели стал визит в Китай Трампа, который состоялся в первой декаде ноября 2017-го.

В итоге к концу зимы 2018-го курс юаня почти вернулся к «доисторическому» минимуму достигнув отметки в 6,27.

А затем северокорейская «угроза» в риторике Вашингтона отошла на второй план и настало время полномасштабной и давно подготавливаемой США торговой войны, первые залпы которой прозвучали в марте 2018-го года, когда Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение ввести против китайских товаров заградительные пошлины.

Март 2018-го: первые залпы войны. Первые заявления Трампа и угрозы ввести против Китая заградительные пошлины не особо впечатлили «инвесторов». Они считали, что ничего серьезного не произойдет и стороны на фоне недавней «любви и понимания», а также успешных по словам американского президента переговоров, все равно договорятся.

Гром грянул в начале мая, когда вопреки ожиданиям, Трамп дал команду ввести против Китая первый этап заградительных пошлин. При этом он озвучил свои требования к КНР (сдаться на милость Вашингтона) и мировые биржи мгновенно отреагировали падением китайской национальной валюты, которая к середине августа 2018-го вновь 6,9 юаня за 1 американский доллар.

Ноябрь 2018-го: отложенная война. Этот этап противостояния закончился 16 ноября, когда американская администрация заявила, что она готова отложить введение новых санкций против Китая и попытается заключить с ним взаимовыгодный договор. На тот момент курс юаня к доллару вновь приблизился к «психологической», как сегодня говорят «аналитики», отметке в 7 юаней за доллар и тогда это тоже не было названо «валютным манипулированием». Наоборот, буквально сразу начались серьезные и по словам Трампа вновь успешные переговоры двух стран по урегулированию накопившихся противоречий.

Июль 2019-го: и снова война. Но переговоры закончились ничем. В первую очередь потому, что единственным приемлемым результатом для себя Дональд Трамп считает китайскую капитуляцию, на что Пекин, конечно, никогда не пойдет.

А потому 2 августа Дональд Трамп принял решение ввести с 1 сентября новый и самый мощный пакет антикитайских заградительных пошлин. Но биржи открылись только 5 августа, и они сразу отреагировали на это решение Вашингтона удешевлением юаня до отметки ниже 7 единиц за один американский доллар…

Как видим, история удешевления китайской национальной валюты имеет давнюю историю и всегда причиной этому были американские действия, к которым официальный Пекин не имеет никакого отношения. Но все это не помешало американскому президенту в своем Твиттере указать пальцем именно на Китай. А что ему остается делать, если воевать с Пекином надо, и хочется считать себя при этом пострадавшей стороной, а китайский дракон упорно не поддается на провокации.

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