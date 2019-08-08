Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Спасатели экстренно предупредили москвичей и гостей столицы о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду с вечера четверга до вечера пятницы. По информации столичного ГУ МЧС РФ, с четверг, 8 августа, с девяти вечера с сохранением ночью и днем до шести вечера пятницы, 9 августа, ожидается очень сильный дождь.

Синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировали шквалистое усиление ветра, поэтому спасатели порекомендовали переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

Водителям лучше не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Управляя автотранспортным средством в ливень необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.