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17:37   8 Августа 2019
Россия

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Спасатели экстренно предупредили москвичей и гостей столицы о ливне и шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду с вечера четверга до вечера пятницы. По информации столичного ГУ МЧС РФ, с четверг, 8 августа, с девяти вечера с сохранением ночью и днем до шести вечера пятницы, 9 августа, ожидается очень сильный дождь.

Синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировали шквалистое усиление ветра, поэтому спасатели порекомендовали переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

Водителям лучше не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Управляя автотранспортным средством в ливень необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #мчс #общество #погода

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