Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

Автор YouTube-канала «Александр Попов» опросил москвичей об отношении к несогласованным акциям, которые ранее прошли в столице. Опрошенные блогером респонденты увидели в несогласованных митингах нарушение закона и угрозу безопасности. Об этом 8 августа пишут «Народные новости».

Один из жителей столицы сильно возмутился происходящими ранее событиями в центре Москвы. Он обратился к «соболиным революционерам» с вопросом: кто дал им [демонстрантам] право узурпировать власть?

«27 июля я был в числе тех автомобилистов, которым перекрыли движение на Садовом кольце в районе Маяковки. Нас там было много: людей, которые негодовали по поводу той толпы, которая вышла и перекрыла нам дорогу», — возмутился москвич.

Другой горожанин заявил, что многие участники митингов слабо разобрались в ситуации. Активисты должны были сначала понять, как на самом деле проходила кампания перед выборами в Мосгордуму, а уже потом участвовать в сомнительных протестах.

Ранее независимых кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова не допустили на выборы в Мосгордуму. Поводом для отказа стали липовые подписи, обнаруженные во время проверки. Кроме этого, кандидаты использовали автографы умерших людей.