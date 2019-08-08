Сенатор Климов назвал «верхом лицемерия» заявления немецкого издания о митингах в Москве

Незаконные митинги, которые проводятся в Москве с середины июля под предлогом протестов против отказа в регистрации на предстоящих выборах ряду кандидатов, уличенных в подделке подписей, имеют признаки вмешательства извне. Об этом в четверг на заседании рабочей группы заявил Андрей Климов – глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.

По словам Климова, в настоящее время производство информационных фейков о митингах в Москве поставлено на поток, при этом подача новостей о незаконных акциях в зарубежных СМИ является предвзятой и однобокой.

Климов также напомнил о двойных стандартах западных стран – США, Франции, Германии и других, приведя в пример обвинения в адрес российских информационных агентств RT и Sputnik, и случай, когда их журналистов не допустили на конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

«Лицемерное применение Западом двойных стандартов. Мы за то, чтобы давать оценки, но мы не замечаем аналогичного накала страстей при освещении новостей в европейских странах. Когда дело касается РФ, то в дело идут фейки и агитация», — подчеркнул сенатор.

А заявление немецкого издания Deutche Welle, которое связало задержания участников незаконных акций в Москве с «методами полицейского государства», Климов назвал «верхом лицемерия».

Напомним: серию несанкционированных митингов в российской столице организовали незарегистрированные так называемые «независимые кандидаты», сторонники блогера Алексея Навального. Причиной отказа в регистрации стало большое число поддельных подписей и автографы мертвых людей, обнаруженных в сданных на проверку подписных листах. В частности, «мертвые души» были зафиксированы в подписных листах Любови Соболь, которой за организацию массовых беспорядков придется по решению суда выплатить три штрафа в размере 30, 300 и еще 300 тысяч рублей.