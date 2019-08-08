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17:22   8 Августа 2019
Россия

Путин действительно посетит Финляндию

Путин действительно посетит Финляндию

Представитель пресс-службы Кремля в четверг, 8 августа, подтвердил, что российский лидер Владимир Путин действительно планирует посетить с официальным визитом Финляндию. По его словам, сейчас точная дата готовящейся поездки неизвестна. 

«Визит в Финляндию действительно прорабатывается», — сказали в пресс-службе Кремля.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что в Хельсинки ожидают визита президента РФ в двадцатых числах августа. По информации издания, Владимир Путин встретится  с финским коллегой Саули Ниинисте. Визит якобы назначили на 22 августа.

Однако в канцелярии президента Финляндии информацию о встрече двух лидеров не прокомментировали, но подтвердили, что визит Владимира Путина ожидается. Дату и место проведения встречи обнародуют позже.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #финляндия #кремль

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