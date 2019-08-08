Отказ от отпуска вреден для здоровья и грозит снижением эффективности труда

Эксперт Всероссийского научно-исследовательского института труда Надежда Дмитриева рассказала, почему работающим людям нужно регулярно отдыхать и чем опасен отказ от отпуска.

Мнение эксперта в четверг приводит информационное агентство News.ru. По словам Дмитриевой, сотрудник, пренебрегающий отпуском, устает от работы, его производительность труда снижается, при этом изменяются и психологические факторы.

«Отдых и смена обстановки необходимы. Для того, чтобы поддерживать максимальную эффективность на рабочем месте, отпуск лучше брать дважды в год, разбивая на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней», - говорится в сообщении пресс-службы ВНИИ.

Также эксперт напомнила, что график отпусков, как правило составляется в конце уходящего года на следующий год. В случае необходимости, по договоренности работодателя и сотрудника, сроки отпуска могут быть изменены.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов, обратился к главе Минтруда Максиму Топилину с предложением законодательно увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск россиян с 28 дней до 31.